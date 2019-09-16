Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

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16 сентября 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

Марков, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», допустил реализацию сценария, при котором Москва столкнется с необходимостью интегрировать Донбасс по крымскому варианту. По словам политолога, «мечтают стать частью России» и другие регионы Украины. В их числе Сергей Марков назвал Харьков, Одессу, Николаев и Запорожье.

Ранее сообщалось, что Александр Бородай, бывший глава правительства непризнанной ДНР, раскрыл условие будущего распада украинского государства.