СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

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16 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: U.S. Marines / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе неизвестный снайпер уничтожает офицеров элитных частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Новороссия» пишет со ссылкой на украинские источники, что в минувшую пятницу снайпер ликвидировал майора, проходившего службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне ВСУ. Инцидент произошел в районе Мариуполя.

Еще один украинский разведчик погиб от пули стрелка двумя днями ранее под Донецком. Снайпер попал представителю ВСУ в голову.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал следующие шаги киевской власти в Донбассе.