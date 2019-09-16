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СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

16 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ
фото: U.S. Marines / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе неизвестный снайпер уничтожает офицеров элитных частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги властей Украины в Донбассе

Издание «Новороссия» пишет со ссылкой на украинские источники, что в минувшую пятницу снайпер ликвидировал майора, проходившего службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне ВСУ. Инцидент произошел в районе Мариуполя.

Еще один украинский разведчик погиб от пули стрелка двумя днями ранее под Донецком. Снайпер попал представителю ВСУ в голову.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал следующие шаги киевской власти в Донбассе.

 

ДЦ

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