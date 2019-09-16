Глава Ирана не будет встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

В понедельник стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани не собирается встречаться с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что не может подтвердить информацию о возможной встречи Роухани и Трампа, передает телеканал Press TV.

Накануне президент США также назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что он может встретиться с иранским коллегой без каких-либо предварительных условий. Политик, однако, ранее допустил возможность проведения встречи с Роухани на полях ГА ООН.