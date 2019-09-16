Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

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16 сентября 2019, 09:24 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

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Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент АН выяснил, боятся ли люди ехать домой и опасно ли это.

Уже привычные крики: «Садык», — и отчаянные размахивания руками. Так в Сирии приветствуют русских. Садык с арабского языка переводится, как друг. Из окошка автобуса тянутся десятки детских рук. Это дети и кричат: «Садык!»

Возле пункта пропуска большое количество автомобилей. Теперь тут две очереди, уже в обе стороны. Раньше сирийцы только бежали с захваченных боевиков земель. Теперь едут обратно, целыми семьями. Они возвращаются домой.

«Сегодня уникальный случай, когда вы наблюдаете скопление автомобилей с юга на север», — поясняет Равиль Мугинов. Он начальник ЦПВС по контролю за перемещением беженцев. Мы находимся на пункте пропуска «Суран»: «Была такая потребность у населения Сирии, чтобы вернуться на освобождённые территории, которые некогда были заняты боевиками. В результате успешных действий сирийской армии южная часть идлибской зоны деэскалации была освобождена от незаконных вооружённых формирований».

«Гоу хоум», — поясняет корреспонденту АН какой-то подросток, сидящий в автобусе. На улице его переполняли эмоции, он что-то быстро объяснял по-арабски. Но недостаточное владение этим языком не позволило журналисту понять, что парень рассказывает. Переводчика рядом не было. А «гоу хоум» — это все, что юный сириец пока смог сказать по-английски — еду домой.

Он возвращается домой. Он уже взрослый малый. Когда российские военные раздавали гуманитарку, даже не стал брать пакет с продуктами. На немой вопрос корреспондента АН, парень просто развел руками. Так в России показывают — мне уже не нужна помощь, пускай, эта еда достанется более обездоленным.

Нуждающихся в помощи в Сирии еще много. Они не берут лишнего — знают, что все равно хватит всем. Армейцы привозят «гуманитарку» два раза в неделю. Пока она еще нужна. Возвращение к мирной жизни — процесс достаточно долгий. Фисташки за один день не вырастут. На теперь освобожденных от боевиков землях выращивали именно их.

«Если мы обратим внимание, то здесь вокруг хорошие сельхозугодья» — объясняет уже знакомый Равиль Мугинов: «Тут очень плодородные земли, фисташковые поля, конечно же они не должны пустовать. Мирная жизнь должна налаживаться».

А они и возвращаются, чтобы налаживать мирную жизнь. Как и Россия, Сирия находится под санкциями западных стран. Некоторые из них решили наказать Кремль и запретили ввозить на территорию РФ оливки и фисташки. Как раз все то, чем плодородна сирийская земля.

Возможно, в скором времени эти самые санкции хорошо сыграют на руку простым людям, чьи дети сидели в автобусе на пункте пропуска «Суран» и увидев русских кричали: «Садык!»

Война в Сирии закончилась. Там начинается мирная жизнь.























































