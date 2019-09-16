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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

16 сентября 2019, 09:24 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»
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Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент АН выяснил, боятся ли люди ехать домой и опасно ли это.

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Уже привычные крики: «Садык», — и отчаянные размахивания руками. Так в Сирии приветствуют русских. Садык с арабского языка переводится, как друг. Из окошка автобуса тянутся десятки детских рук. Это дети и кричат: «Садык!»

Возле пункта пропуска большое количество автомобилей. Теперь тут две очереди, уже в обе стороны. Раньше сирийцы только бежали с захваченных боевиков земель. Теперь едут обратно, целыми семьями. Они возвращаются домой.

«Сегодня уникальный случай, когда вы наблюдаете скопление автомобилей с юга на север», — поясняет Равиль Мугинов. Он начальник ЦПВС по контролю за перемещением беженцев. Мы находимся на пункте пропуска «Суран»: «Была такая потребность у населения Сирии, чтобы вернуться на освобождённые территории, которые некогда были заняты боевиками. В результате успешных действий сирийской армии южная часть идлибской зоны деэскалации была освобождена от незаконных вооружённых формирований».

«Гоу хоум», — поясняет корреспонденту АН какой-то подросток, сидящий в автобусе. На улице его переполняли эмоции, он что-то быстро объяснял по-арабски. Но недостаточное владение этим языком не позволило журналисту понять, что парень рассказывает. Переводчика рядом не было. А «гоу хоум» — это все, что юный сириец пока смог сказать по-английски — еду домой.

Он возвращается домой. Он уже взрослый малый. Когда российские военные раздавали гуманитарку, даже не стал брать пакет с продуктами. На немой вопрос корреспондента АН, парень просто развел руками. Так в России показывают — мне уже не нужна помощь, пускай, эта еда достанется более обездоленным.

Нуждающихся в помощи в Сирии еще много. Они не берут лишнего — знают, что все равно хватит всем. Армейцы привозят «гуманитарку» два раза в неделю. Пока она еще нужна. Возвращение к мирной жизни — процесс достаточно долгий. Фисташки за один день не вырастут. На теперь освобожденных от боевиков землях выращивали именно их.

«Если мы обратим внимание, то здесь вокруг хорошие сельхозугодья» — объясняет уже знакомый Равиль Мугинов: «Тут очень плодородные земли, фисташковые поля, конечно же они не должны пустовать. Мирная жизнь должна налаживаться».

А они и возвращаются, чтобы налаживать мирную жизнь. Как и Россия, Сирия находится под санкциями западных стран. Некоторые из них решили наказать Кремль и запретили ввозить на территорию РФ оливки и фисташки. Как раз все то, чем плодородна сирийская земля.

Возможно, в скором времени эти самые санкции хорошо сыграют на руку простым людям, чьи дети сидели в автобусе на пункте пропуска «Суран» и увидев русских кричали: «Садык!»

Война в Сирии закончилась. Там начинается мирная жизнь.

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»
 

 

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Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

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