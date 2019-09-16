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В Крым с визитом прибыла греческая делегация

16 сентября 2019, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Крым с визитом прибыла греческая делегация
фото: pixabay.com
Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Крым прибыла греческая делегация. Согласно последней информации, целью данного визита является обсуждение ряда проектов в культурной сфере.
 
Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия уточнил, что стороны планируют обсудить вопросы реализации совместного международного проекта, который, в частности, включает в себя съемку нескольких документальных фильмов. Как отмечает РИА "Новости", картины будут посвящены истории греков Крыма.
 
Подчеркивается, что в состав греческой делегации вошли три человека, среди которых, заместитель министра обороны Греции, зампредседателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос.
ЕТ

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