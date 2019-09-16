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Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

16 сентября 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Иранский генерал предупредил США о готовности к войне
фото: pixabay.com

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта.

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Иранский генерал отметил, что "Тегеран готов к войне", но "обе стороны, ни Иран, ни США, не хотят ее начинать", - сообщает kp.ru.  Амир Али Хаджизаде напомнил США, что несколько американских баз и авианосцев находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Он уточнил, что военные базы и танкеры США в радиусе двух километров находятся в зоне досягаемости иранских ракет, - сообщает агентство Tasnim.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как 20 июня 2019 года иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. В ответ Дональд Трамп заявил, что США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана.

 

ИЧ

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