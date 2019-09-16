Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

//В мире 13+

16 сентября 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта.

Алексей Пушков считает, что возможна новая война

Иранский генерал отметил, что "Тегеран готов к войне", но "обе стороны, ни Иран, ни США, не хотят ее начинать", - сообщает kp.ru. Амир Али Хаджизаде напомнил США, что несколько американских баз и авианосцев находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Он уточнил, что военные базы и танкеры США в радиусе двух километров находятся в зоне досягаемости иранских ракет, - сообщает агентство Tasnim.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как 20 июня 2019 года иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. В ответ Дональд Трамп заявил, что США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана.