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Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

16 сентября 2019, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
фото: pixabay.com

Китай обогнал Соединенные Штаты и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД).  На данный момент КНР является «несомненным лидером» по производству ракет и «имеет огромное превосходство над другими государствами», - сообщает kp.ru.

Китайский портал Sina пишет, эксперты объясняют скачок Китая в разработке БРСД тем, что Россия и США в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и не только уничтожили большинство таких ракет, но и прекратили разработку нового вооружения такого типа.

Китай же ничего не подписывал,и все это время продолжал совершенствовать, разрабатывать новые и производить свои баллистические ракеты.

ИЧ

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