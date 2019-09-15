Что делать с памятником маршалу Ивану Коневу

//В мире 13+

15 сентября 2019, 21:42 [«Аргументы Недели», Юрий Доценко ]

фото с сайта Википедия

В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза - освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города в какой-то музей, подальше от глаз горожан.

Министр культуры РФ В. Р. Мединский выразил наше недовольство таким решением властей Праги. По этому поводу посла России вызвали в МИД Чехии, где предъявили официальный протест, заявив, что перенос памятника-это внутреннее дело Чехии и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигании страстей». Считаю, этот факт показателем присоединения Чехии к активным действиям в информационной войны против России.

Предлагаю, в качестве ответной меры, не просто объяснять правомерность наших возмущений, а забрать памятник Коневу на Родину и извиниться перед чехами за то, что он в 1945 году не проявил должной дальновидности. Не смог предвидеть, что через 75 лет чехи посчитают его действия грубым вмешательством во внутренние дела Чехии, разжиганием страстей и незаконным лишением чехов фашистской власти.

Вероятно, что такое извинение за недальновидность Конева, будут соответствовать исторической правде.