Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

//В мире 13+

15 сентября 2019, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что политические преследования экс-главы Украины Петра Порошенко могут сильно навредить имиджу страны.

Экс-президент Польши отметил, что суды над всеми виновными должны проходить прозрачно и независимо без политического вмешательства, передаёт РенТВ. Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.

«Не может быть политических решений. Это плохо. Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», - сказал Квасьневский.