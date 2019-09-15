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В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками

15 сентября 2019, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками
Фото: pixabay.com

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что отныне в штате запрещена продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками. По словам Куомо, штат Нью-Йорк примет закон, пока федеральные власти только размышляют над его принятием.

«Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками», - сказал Куомо.

Он отметил, что Минздрав и правоохранительные органы будут заниматься борьбой с продавцами, занимающимися продажей сигарет несовершеннолетним, передаёт Газета.Ru. Также планируется продвижение проекта, регламентирующего борьбу с рекламой табачных изделий среди молодежи.

АБ

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