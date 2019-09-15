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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Алексей Пушков считает, что возможна новая война

15 сентября 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков считает, что возможна новая война
фото: pixabay.com

Политик Алексей Пушков заявил, что ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться, и вероятна "ближайшая война".  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора США Линди Грэма, который призвал с помощью сокрушительного военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям Ирана изменить "дурное поведение" властей республики.

Сенатор отметил, что после отставки советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона "его антииранский пафос подхватил сподвижник Маккейна, сенатор Линди Грэм".

"Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться. Самая вероятная ближайшая война", - написал Пушков в Тwitter.

ИЧ

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