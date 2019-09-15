На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

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15 сентября 2019, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что вандалы осквернили мемориал, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области.

Также Долинский упомянул, что рядом с памятником была оставлена записка с угрозами в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что неизвестные пригрозили холокостом, если украинская земля будет продаваться, передаёт RT.

«В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня», - сказал Долинский.