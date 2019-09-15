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Нацблок Латвии: Памятник Освободителям можно снести

15 сентября 2019, 18:14 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Нацблок Латвии: Памятник Освободителям можно снести
фото: via www.imago-images.de / globallookpress.com

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава уверен, что Памятник Освободителям можно снести. Политик изучил все документы.

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До сих пор вопрос о сносе Памятника Освободителям в Риге остается открытым. К единому мнению депутаты Сейма не пришли.

Зато пришел к окончательному выводу депутат Янис Домброва. Можно сносить!

«Я ознакомился со всеми латвийско-российскими документами, связанных с памятником «Советским освободителям Латвии и Риги от фашистских захватчиков». Этот объект не находится под особой защитой. Если у политиков хватит политической воли, объект можно демонтировать или переносить», - написал в социальных сетях г-н политик.

Нашлись и те, которые поддержали его, другие обвинили г-на депутата в расколе общества.

 

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