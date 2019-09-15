Церковь Никосии: уникальный образ Богородицы

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15 сентября 2019, 18:07 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото автора

На Кипре, в одной из старинных церквей Никосии, находится уникальный образ Богородицы. Ее называют «Быстрослышащая» и «Быстроотвечающая».

В чем же уникальность этой иконы?

Икона «Быстрослышащая» и «Быстроотвечающая», как утверждают ученые, находится в одной из самых ранних византийских церквей столицы Кипра. Предположительно она была построена в пятом веке.









Необычность этой иконы заключается в том, что на ней изображены две Пресвятые Девы с Младенцами. Именно!

Кстати, киприоты называют эту святыню Богородица Золотых Льняных Полей. И считают, что ей молятся «ленивые». Конечно, это добрая шутка, но одной Божией Матери человек жалуется на свою проблему и просит помощи, а другая быстро «отвечает».

Над каждым ликом написано: справа – Плирофоруса, что означает «Быстрослышащая», слева – Ергоэпикос, что означает «Быстроотвечающая». Говорят, что когда-то она была покрыта серебряным окладом, но сегодня открыта. Возможно, чтобы люди смогли прикоснуться к святыне.

От автора.

Меня всегда поражала и восхищала культура киприотов к своим святыням. В любой храм люди идут не спеша, с улыбкой, как на праздник. В церквях настолько спокойно и приятно, что кажется, все святыни готовы помочь тебе.









Когда я впервые приехала на Кипр и моя коллега решила показать мне памятные места, то в первую очередь мы поехали в храм Киприана и мученицы Иустинии. Красота храма меня поразила, но больше я была удивлена отношением священнослужителя. Кстати, его зовут Киприан. Я подошла к нему за благословением… Он посмотрел на меня, потом обнял и дал подержать мощи святого Киприана. Я спросила: «А так можно?» Батюшка ответил: «Конечно. Эта святыня для людей». Я нигде не видела такой теплоты, как в этом храме. Знаете, многие проблемы у меня тогда ушли. В моей душе была вера, надежда, любовь. Хотелось просто обнять весь мир.

С какими бедами приходят к иконе «Быстрослышащая» и «Быстроотвечающая»?

С разными! У кого-то не ладится с работой, кто-то болен, кто-то в депрессии. У каждого свои беды и печали. А святыня нас выслушивает и помогает на протяжении многих веков. Я точно знаю. Мне помогла!