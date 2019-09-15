Шумахер покинул клинику в Париже

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15 сентября 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Французские СМИ сообщают, что знаменитый гонщик «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер завершил курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду и покинул Францию.

Подробности лечения семикратного чемпиона мира по автогонкам остаются в секрете. В клинику Шумахера привезли тайно и в сопровождении охраны, передаёт РенТВ. Отмечается, что раньше в прессе появились слухи о том, что гонщик вышел из комы и находится в сознании. Об этом рассказал источник из клиники. Однако никаких официальных сообщений об улучшении самочувствия Шумахера не появилось, как, впрочем, и опровержений.