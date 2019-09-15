Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Владимир Вольфович заявил, что помешать американизации Украины может лишь выдача российского гражданства по всей территории страны, а не только на Донбассе, передаёт РИА Новости.
«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт - русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», - считает Жириновский.
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