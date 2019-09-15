Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

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15 сентября 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать «достойным концом Украины».

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Владимир Вольфович заявил, что помешать американизации Украины может лишь выдача российского гражданства по всей территории страны, а не только на Донбассе, передаёт РИА Новости.

«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт - русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», - считает Жириновский.