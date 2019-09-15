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Киев хотят оставить без мэра

15 сентября 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Киев хотят оставить без мэра
Фото: pixabay.com

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

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Корниенко объяснил, что новые изменения исключают должности глав государственных администраций. При этом он отметил, что Киев в этом случае ничем не должен отличаться от других городов, передаёт РенТВ.

«Киев хоть и регулируется отдельным законом "Про столицу", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве?» - рассказал Корниенко.

АБ

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