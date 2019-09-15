Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

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15 сентября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

В субботу, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось поздравление от Меган Маркл.

"Твоя преданность тем, о ком ты так заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый потрясающий отец нашего сына. Мы любим тебя. С днем рождения!", - написала супруга королевского отпрыска.

Поклонники оценили нежное послание Меган Маркл и поздравили принца Гарри с 35-летием: "С днем рождения, принц!", "Лучшее поздравление от Меган", "Какие же вы классные, Арчи, Меган, Гарри", - написали фолловеры.