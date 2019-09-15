СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

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15 сентября 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

На сегодняшний день Китай является "безоговорочным лидером в сфере разработки баллистических ракет средней дальности, и он имеет огромное превосходство над другими государствами", пишет информационный китайский портал "Sina".

В издании уточняется, что в 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего оба государства уничтожили все запрещённые ракеты. Согласно источнику СССР избавился от РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14, а США от "Першинг-2" и BGM-109G.

С того момента Китай успел создать несколько ракет средней и меньшей дальности наземного базирования: "Дунфэн-16", "Дунфэн-21" и "Дунфэн-26". Известно, что "Дунфэн-26" имеет большой радиус действия и способна эффективно поражать подвижные морские цели .