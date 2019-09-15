Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова оценила сообщение о нежелании предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции Украины. По её словам, это напоминает саботаж.

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"Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", - передаёт её слова РИА Новости.

Никонорова отметила, что это прямое нарушение Минских договорённостей, о выполнении которых постоянно говорят в Киеве. Она добавила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта в Донбассе четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования лиц-участников событий в Донбассе, а также обязательство о предоставлении особого статуса и его закрепления в Конституции.

"Главное для полноценного восприятия - максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учётом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа по децентрализации страны", - заключила Никонорова.