В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

"Если будет принято такое решение [о приватизации], то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", - передаёт слова экс-замглавы министерства РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Кава отметил, что планы приватизации "Укрзализницы" планы приватизации "Укрзализницы" озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт европейских государств. Он добавил, что подобная ситуация уже происходила в латиноамериканских странах и привела к прекращению пассажирского движения и уничтожению до двух третей ж/д сети.

Ранее о приватизации "Укрзализныци" сообщили представители компании украинского лидера Владимира Зеленского.