В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране
15 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.
"Если будет принято такое решение [о приватизации], то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", - передаёт слова экс-замглавы министерства РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
Кава отметил, что планы приватизации "Укрзализницы" планы приватизации "Укрзализницы" озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт европейских государств. Он добавил, что подобная ситуация уже происходила в латиноамериканских странах и привела к прекращению пассажирского движения и уничтожению до двух третей ж/д сети.
Ранее о приватизации "Укрзализныци" сообщили представители компании украинского лидера Владимира Зеленского.