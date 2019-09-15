МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовят пакет мер, который существенно сможет упростить жизнь жителям Донбасса.

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"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим", - передаёт слова главы внешнеполитического ведомства РБК со ссылкой на украинские источники.

По его словам, президент Владимир Зеленский хочет принять окончательное решение по ситуации на Донбассе, но для этого нужно обратиться к людям которые "оказались по ту сторону". Пристайко отметил, что данный пакет будет отличаться от предложений предыдущих властей.