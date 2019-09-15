МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса
15 сентября 2019, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти готовят пакет мер, который существенно сможет упростить жизнь жителям Донбасса.
"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим", - передаёт слова главы внешнеполитического ведомства РБК со ссылкой на украинские источники.
По его словам, президент Владимир Зеленский хочет принять окончательное решение по ситуации на Донбассе, но для этого нужно обратиться к людям которые "оказались по ту сторону". Пристайко отметил, что данный пакет будет отличаться от предложений предыдущих властей.