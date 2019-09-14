Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works совместно с брендами Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. Об этом сообщает Daily Mail.

В линейке представлено платье свободного кроя с V-образным вырезом в черном, синем и розовом цветах. Его стоимость составляет около 20 фунтов стерлингов. Также Маркл создала кожаную сумку и белую рубашку.

Маркл позиционирует свою линию нарядов как повседневную одежду. Представительница королевской семьи представила коллекцию на показе, который прошел на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит в Лондоне.