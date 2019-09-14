Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

Речь идет о подводной торпеде "Шквал", которая обладает уникальными скоростными показателями. Автор публикации в National Interest утверждает, что в арсенале США нет ничего подобного. По его словам, разработчики смогли снизить сопротивление торпеды с водой при помощи режима суперкавитации. Известно, что "Шквал" движется в кавитационной полости или паровом пузыре. Кроме того, данная торпеда оснащена ядерной боеголовкой.

Журналист убежден, что данное оружие способно помочь России "покорить весь мир" в одночасье.