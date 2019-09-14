СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Испании увеличилось до шести

С четверга из-за сильных дождей в Испании погибли по меньшей мере шесть человек. Соответствующие данные днем в субботу, 14 сентября, предоставили сотрудники местных средств массовой информации.

Ранее сообщалось о пяти погибших, однако позже тело 41-летнего мужчины было обнаружено в провинции Аликанте, передает газета El Pais.

Напомним, Государственное метеорологическое агентство Испании объявило сегодня предупреждение во многих провинциях страны из-за гроз, ливней и сильных порывов ветра. Накануне в некоторых населенных пунктах уровень опасности было решено повысить до самого высокого – "красного".