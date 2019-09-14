Новый украинский премьер додумался, как Украине сосуществовать с Россией
14 сентября 2019, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Новый украинский премьер Алексей Гончарук заявил о необходимости Украины искать способы сосуществования с самым большим соседом - Россией. Гончарук сделал важное заявление на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).
Глава правительства Украины заявил, что Киев будет опираться на прагматичный подход. Как пример Гончарук привел политику президента США Дональда Трампа.
Премьер подчеркнул, что взгляды Украины в отношении России со времен Майдана не изменились.
По его мнению, самый лучшим способом взаимодействия с Москвой - демонстрация Украиной своих достижений, - сообщает Лента.ру со ссылкой на украинские СМИ. "Самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные", — сказал Гончарук.