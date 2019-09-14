Новый украинский премьер додумался, как Украине сосуществовать с Россией

Новый украинский премьер Алексей Гончарук заявил о необходимости Украины искать способы сосуществования с самым большим соседом - Россией. Гончарук сделал важное заявление на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Глава правительства Украины заявил, что Киев будет опираться на прагматичный подход. Как пример Гончарук привел политику президента США Дональда Трампа.

Премьер подчеркнул, что взгляды Украины в отношении России со времен Майдана не изменились.

По его мнению, самый лучшим способом взаимодействия с Москвой - демонстрация Украиной своих достижений, - сообщает Лента.ру со ссылкой на украинские СМИ. "Самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные", — сказал Гончарук.