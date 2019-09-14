Сахар Ходаяри приняла мучительную смерть за права женщин Ирана

Имя иранской девушки Сахар Ходаяри теперь известно на весь мир. Чтобы попасть на стадион и поболеть за свою любимую команду она переоделась в мужчину. За это её и приговорили к тюремному сроку. Не согласившись с наказанием, девушка сожгла себя на глазах у судей.



Отец девушки считает, что дочь поступила неверно. Женщинам запрещено посещать стадионы, так как там много нецензурной брани. С детства Сахар хотела работать в полиции, но родители и это не разрешили, так как девушка очень слаба.



Своей смертью Сахар хотела помочь иранскому движению за права женщин. Они отстаивают возможность посещать футбольные игры, носить обычную одежду.

Женщин ограничили в правах после Исламской революции. Все их попытки попасть на стадионы пресекаются полицией.



В Международной федерации футбола попросили остановить преследование людей за нарушение средневековых обычаев. Помимо этого организация выразила соболезнования семье погибшей. Однако от официальных комментариев представители футбольной компании воздерживаются. Пока не утих «шум» от акта самосожжения иранской девушки, в стране призывают женщин воздержаться от попыток проникновения на стадионы. Однако женщинам не запрещается смотреть футбол по телевизору.



