Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп подвергли критике и травле из-за шва на ее плаще, который якобы напоминает одну из башен-близнецов, обрушившихся 11 сентября 2001 года.

На фотографии, сделанной в мемориальном комплексе, который посвящен погибшим при крушении рейса 93, можно рассмотреть белый шов на темном плаще, который образовал прямоугольный контур – он напомнил некоторым одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Более того, многие обратили внимание, что "небоскреб" пересекает вышитая белыми нитками застежка, напоминающая самолет.

Пользователи сети задались вопросом, действительно ли первая леди не заметила конфуза, или интернет-активисты в очередной раз увидели то, чего на самом деле нет.