Президент Украины Владимир Зеленский в День украинского кино сообщил, что намерен превратить страну в "мощную кинематографическую державу". Оказалось, что у политика уже есть определенный план.

Зеленский заявил, что власти должны наладить весь кинопроцесс, чтобы "украинский киношник" демонстрировал свой самобытный и современный почерк не только дома, но и на международных экранах, передает ТАСС.

По словам лидера Украины, новый парламент на этой неделе уже совершил первый шаг на пути к большой цели, одобрив предварительно законопроект о рибейтах – возмещении части затрат на съемки фильмов. Владимир Зеленский убежден, что окончательное утверждение проекта закона сделает территорию страны благоприятной для иностранного кинобизнеса.