Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы выступали за союз с Россией.

Кравчук подчеркнул, что за союз с Москвой украинские граждане высказались в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины.

В беседе с RT Шаповалов отметил, что Леонид Кравчук хотел, чтобы украинские граждане проголосовали за независимую Украину в союзе с Россией.

Эксперт с сожалением отметил, что за прошедшее время украинская элита не нашла ничего лучше, чем попытаться достигнуть своих корыстных целей при помощи маргинальной части, которая выступает за отрыв Украины от РФ. Владимир Шаповалов уверен, что в настоящий момент большинство граждан Украины выступает за нормализацию отношений с Москвой.