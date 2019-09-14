Сегодня стало известно, что Южнокорейская Служба национальных парков с будущего года может начать применять беспилотные летательные аппараты для доставки средств первой медпомощи в горной местности.

Южная Корея в общей сложности планирует закупить 32 квадрокоптера. Подчеркивается, что дроны обладают большой мобильностью и могут прибыть на место инцидента быстрее сотрудников "скорой помощи". Как поясняет агентство Yonhap, беспилотники могут доставлять лекарства туда, куда не может приземлиться медицинский вертолет.

Согласно последней информации, аппараты будут оснащены аптечкой и дефибриллятором для оказания срочной помощи туристам, которые оказались в труднодоступных горных местах. Устройства смогут находить пострадавших людей при помощи GPS технологии, а инфракрасные и тепловые камеры позволят определять их точное местонахождение.