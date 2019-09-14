Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил заявление представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о новой встрече "нормандской четверки".

Кучма ранее выразил опасение, что в рамках переговоров "нормандской четверки" глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев пойти на уступки Москве.

Дудчак в беседе с RT отметил, что даже страны Запада теперь выступают за выполнение Украиной Минских соглашений, поскольку их саботирует именно Киев. Политолог убежден, что Кучма мог бы уделить этому большее внимание и поддержать Зеленского в том, чтобы он выполнял пункты договора.