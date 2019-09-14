Глава парламента Крыма Константинов предложил Зеленскому узаконить границы Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому узаконить реальные государственные границы Украины, без Крыма и Донбасса. Константинов заявил, что вернуть Крым и Донбасс невозможно, особенно после того, как там убивали мирных граждан.

Глава парламента Крыма убежден, что Киеву пора забыть Крым и Донбасс, который уже особая территория, - передает РИА Новости.

Владимир Константинов считает, что украинской власти нужно двигаться дальше, Киеву стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины.

Владимир Зеленский обещает бороться, чтобы вернуть Крым. Он также заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.