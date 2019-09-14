Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Ранее Кучма не исключил, что глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского пойти на "неприемлемые" уступки в рамках переговоров с РФ. По его мнению, политику будет непросто на грядущей встрече "нормандской четверки", так как глава Украины будет выступать "против трех человек".