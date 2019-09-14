Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и у него есть "много чего сказать" в ходе переговоров с российским лидером.

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры 7 сентября. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после заявил о готовности украинского президента к встрече в нормандском формате.

Сам Зеленский сообщил, что подготавливает стратегию развития отношений с Россией, - передает RТ.

"У меня очень много всего, есть что сказать", — цитируют главу Украины украинские СМИ.

Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена. Возможно, лидеры России, Украины, Германии и Франции соберутся в Париже. Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре. Кучма предполагает, что Зеленскому будет нелегко.