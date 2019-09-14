Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям - заявил Пушилин

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. В пятницу, 13 сентября, Денис Пушилин в эфире "России 1" заявил, что ДНР не будет выходить из минских соглашений, интеграция с Россией происходит в рамках трансграничного сотрудничества.

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Он подчеркнул, что "при условии полного выполнения минских соглашений интеграция с Россией будет неизбежна, потому что в них прописан пункт о трансграничном сотрудничестве".

Денис Пушилин 12 сентября заявил, что большинство жителей Донбасса мечтают о вхождении в состав России с 2014 года. Он назвал идеальным вариантом решение войти в состав России на правах федеративного округа.