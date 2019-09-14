Представитель Украины в контактной группе по Донбассу, бывший президент страны Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре. Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам России.

Кучма в интервью Associated Press сказал, что Зеленскому на встрече "нормандской четверки" придется непросто, так как "он будет один против трех человек".

По мнению укранского представителя в контактной группе, лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на "все требования, которые предъявляет Москва", включая предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

В Берлине ранее состоялась переговоры советников Меркель, Макрона, Путина и Зеленского в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате". Время и место мероприятия пока не определено.