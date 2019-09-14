Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" украинские граждане голосовало за союзное с Россией государство.

Кравчук напомнил, что "Акт провозглашения независимости Украины" был утвержден 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР. 1 декабря 1991 года на Украине проходил референдуме. За союз с Россией свои голоса отдали 90,32% участников референдума, или 76,02% всего взрослого населения Украины, - сообщает РИА Новости.

В интервью порталу Bihus.info Кравчук рассказал, что он разговаривал с людьми, спрашивал их мнение. По его словам, украинцы отвечали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией".

Как считает Кравчук, украинцы подразумевали под Актом большую независимость Украины в экономическом и социальном плане.

По его мнению, украинцы "не видели независимость как государство отдельное". "А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве", – подчеркнул Кравчук.

8 декабря 1991 года главы России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) - Беловежское соглашение.

25 декабря президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.