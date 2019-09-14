Украинский политолог Алексей Мухин прокомментировал мнение бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, заявившего, что Украина не объявила войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие.

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Мухин напомним, что это именно Турчинов объявил антитеррористическую операцию (АТО), которую сейчас назвал "войной с Россией". Еще Турчинов заявил, что Украина обязательно вернет Крым.

Политолог считает, что Турцчинов "явно умалишенный", и его высказывание - "проявление параноидальной шизофрении", - передает 360.

Мухин предположил, что то, что "Турчинов сейчас демонстрирует, можно, конечно, интерпретировать, что он просто сдал назад — видимо, ситуация поменялась". "Либо он просто не хочет нести ответственность за содеянное в 2013–2014 годах", — полагает украинский политолог Алексей Мухин.