Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Отечественный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в русскоязычном интернет-сегменте.

По словам Коротченко, процитированного порталом baltnews.ee, к войне могут привести действия Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Названные страны своей «подстрекательской политикой» способствуют «нагнетанию истерии», полагает эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что академик Алексей Арбатов обозначил два самых вероятных сценария начала ядерного противостояния России и США.