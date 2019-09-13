Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик
13 сентября 2019, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в русскоязычном интернет-сегменте.
По словам Коротченко, процитированного порталом baltnews.ee, к войне могут привести действия Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Названные страны своей «подстрекательской политикой» способствуют «нагнетанию истерии», полагает эксперт.
Ранее в пятницу сообщалось, что академик Алексей Арбатов обозначил два самых вероятных сценария начала ядерного противостояния России и США.