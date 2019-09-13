Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Лишенный лицензии латвийский банк ABLV подал иск в суд на Филиппа Киркорова, чтобы взыскать 651 тысяч евро. Почему возник долг? В 2016 году Филипп Киркоров покупал в Латвии квартиру – и взял на то кредит.

Банк требует денег из-за просрочек по ипотечному кредиту. Основной долг певца составляет 651 000 евро, а далее начислены штрафные санкции, проценты.

Адвокат артиста по данному делу Александр Добровинский дал комментарии СМИ: «Банк уже не существует. Он был закрыт в 2018 году. Будем разбираться!»

«Аргументы Недели» получили информацию у неофициального, но достоверного источника: «Если у банка нет лицензии, то и платит не стоит? Вы серьезно думаете, что Киркорову сделают такой подарок? С чего вдруг. Когда банк закрыли, то его вкладчики получили положенные по закону деньги. А тут довольно большая сумма и подарок? Могу сказать однозначно, что такого подарка Киркоров не дождется. Нужно ему было вовремя платить и проценты, и разбираться с той ситуацией. Видимо, он пустил все то на самотек. Более того, уважаемый артист получал соответствующие уведомления. Вполне можно было дело не доводить до суда».

ABLV – латвийский банк был открыт в 1993 году. В прошлом году власти США предложили ввести против банка санкции из-за подозрений в отмывании денег. В июне 2018 года латвийский регулятор разрешил банку начать процедуру ликвидации, а в июле была отозвана лицензия.

ABLV банк работал в трех направлениях – частное банковское обслуживание, инвестиционные и консультационные услуги.