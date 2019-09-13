Посол ЕС призвал теснее сотрудничать с Россией

Посол Европейского Союза в Москве Маркус Эдерер в пятницу призвал теснее сотрудничать с Россией. Дипломат убежден, что взаимодействие Евросоюза и РФ следовало бы расширить в самое ближайшее время.

Документ, который подготовил Маркус Эдерер, адресован директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий и управляющему службы по Европе и Центральной Азии. В тексте подчеркивается, что ЕС мог бы теснее сотрудничать с Москвой в сферах защиты персональных данных, мобильной связи формата 5G, региональной инфраструктуры и Арктики.

По мнению посла, в результате удалось бы создать прочную основу для обмена с РФ по давним вопросам в интересах Евросоюза, передает издание The Financial Times.