Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

На юго-восток Испании обрушились ливни и сильнейший ветер. Метеорологи говорят, что это самое сильное наводнение за последние 100 лет.



В результате проливных дождей четыре человека погибли, сообщает газета La Vanguardia. В основном это смерти в затопленных автомобилях. 3,5 тысячи жителей затопленных районов страны эвакуированы. Некоторые реки вышли из берегов и затопили целые населённые пункты. Перекрыты десятки автомобильных дорог, нарушено железнодорожное сообщение. Отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете.



Во многих школах приостановлены занятия. Наблюдается отключение подачи электричества. Пострадало также и авиасообщение. Затоплены также популярные испанские курорты.



Наблюдатели пока не дали никакого имени этому стихийному бедствию, как обычно называют тайфуны или цунами, но оно действительно похоже на апокалипсис. Примечательно, что произошло это в пятницу, 13.







