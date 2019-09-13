Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция

Согласно последней информации, предоставленной Трампом на его страничке в социальной сети Twitter , нелегальная миграция стоит США каждый год не менее 300 миллиардов долларов. Политик подчеркнул, что для продолжения такой ситуации нет абсолютно никаких оснований.

По словам американского лидера, в настоящий момент все идет к тому, чтобы эта цифра пошла на убыль. Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из ключевых приоритетов своей политики.