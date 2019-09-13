МИД Чехии выразил протест послу РФ из-за заявления Мединского о ситуации с памятником Коневу в Праге

МИД Чехии выразил протест послу России Александру Змеевскому в связи с заявлением министра культуры Владимира Мединского о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Памятник маршалу Коневу был установлен в Праге в мае 1980 года.

В конце августа вандалы облили памятник красной краской. Власти закрыли его строительными лесами, и вызвали протесты населения. Леса убрали, а скульптуру накрыли брезентом. Чиновники предложили посольству России забрать монумент, либо передать его в одну из частных коллекций. Муниципальные власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев

Президент Чехии Милош Земан 12 сентября, назвал решение членов совета района Прага-6 о переносе памятника Коневу "позором". "Конев - символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч", - сказал Земан.

Глава Минкульта председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский ранее 6 сентября назвал мэра округа Прага-6 Ондржея Коларжа "гауляйтером" местного масштаба.

Министр культуры в интервью РИА Новости напомнил, что маршал Конев освободил примерно 90% территории Чехословакии. Его последний знаменитый бросок – прорыв русских танков к Праге в начале мая 1945 года. Тогда в городе началось восстание, и Красная армия пришла на помощь восставшим. В результате молниеносного прорыва Конева Прагу освободили от фашистских захватчиков, десятки тысяч чехов были спасены.

В этой боевой операции были убиты около 12 тысяч солдат и офицеров, 50 тысяч получили ранения. Она поставила победную точку в войне против нацистской Германии.

Мединский отметил, что, освобождая Чехословакию, маршал Конев запретил применение авиации и тяжелой артиллерии против старинных чешских городов. Это привело к большим потерям со стороны Красной Армии, но сохранило чешские города и Прагу.

Замглавы, заведующий европейской секцией МИД Чехии Алеш Хмеларж вызвал российского дипломата "в знак протеста против ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства"в адрес главы Праги-6 (один из районов чешской столицы) Ондржея Коларжа, - сообщает "Интерфакс".

В посольстве РФ в Чехии сообщили, что считают возмутительным решение пражских властей .