Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.

По словам Бородая, в настоящее время единство «киевской Украины» удерживает «железная рука» спецслужб Соединенных Штатов, «но в какой-то момент эта рука ослабеет», что приведет к распаду бывшей советской республики. После того как произойдет данное событие, Россия столкнется с очень большой проблемой, полагает экс-премьер. Как пишет «Новороссия», Бородай полагает, что РФ придется включить в свой состав ряд бывших украинских регионов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующие шаги Киева в отношении Донбасса.