Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок
13 сентября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок. Ранее сотрудники СМИ не раз выражали мнение, что политик и бизнесмен злоупотребляет автозагаром.
Трамп по время встречи с членами Республиканской партии в городе Балтимор указал на лампочку нового типа, отметив, что подобные устройства куда дороже, чем более старые и менее яркие. Президент США утверждает, что под их светом он выглядит хуже – его кожа кажется оранжевой, сообщает CNN.
Интересно, что ранее администрация Дональда Трампа отменила правила, которые предписывали использовать такие лампочки.