Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок. Ранее сотрудники СМИ не раз выражали мнение, что политик и бизнесмен злоупотребляет автозагаром.

Трамп по время встречи с членами Республиканской партии в городе Балтимор указал на лампочку нового типа, отметив, что подобные устройства куда дороже, чем более старые и менее яркие. Президент США утверждает, что под их светом он выглядит хуже – его кожа кажется оранжевой, сообщает CNN.

Интересно, что ранее администрация Дональда Трампа отменила правила, которые предписывали использовать такие лампочки.