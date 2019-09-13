Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

Вооруженные силы Украины несут массовые потери в зоне конфликта в Донбассе во время «хлебного перемирия». Соответствующую информацию озвучил Андрей Билецкий, основатель полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Билецкий заявил, что с начала сентября погибли уже восемь украинских военных. В августе безвозвратные потери ВСУ составили 16 человек, при этом в 2018 году в месяц в Донбассе гибли в среднем 9 бойцов, процитировало националиста издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги киевской власти в отношении Донбасса, где шестой год продолжается противостояние между армией страны и силами непризнанных ДНР и ЛНР.