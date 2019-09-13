Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Александр Турчинов объяснил, что мешает Украине объявить войну Российской Федерации. Точка зрения бывшего главы Совнацбеза соседнего государства приведена в сообщении, размещенном на его сайте.

По словам Турчинова, Киев не может объявить войну РФ потому, что та обладает вторым по величине ядерным арсеналом в мире и «захватила часть нашей территории».

Выход из ситуации, как полагает экс-руководитель Совнацбеза, заключается в укреплении военного потенциала Украины. Александр Турчинов выразил уверенность в том, что настанет время, когда «мы освободим не только Крым».

Официальный Киев обвиняет Москву в «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе. Российское руководство данные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал следующие шаги киевской власти в Донбассе.