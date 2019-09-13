Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который во время пожара находился в соборе Парижской Богоматери в Париже. Работа над этим произведением искусства была закончена в 1838 году.

Гобелен был вывезен из Нотр-Дама через несколько дней после пожара, который вспыхнул в здании 15 апреля. Корпус, под которым хранился декоративный ковер, спас его от расплавленного свинца, который стекал с крыши горящего собора. Во время тушения полотно впитало много воды, вследствие чего его общий вес увеличился с одной до трех тонн, уточняет агентство Франс Пресс.

Специалисты очень боялись, что гобелен загниет. Специально обученные люди высушили произведение искусства в огромной аэродинамической трубе, после чего заморозили его, чтобы остановить распространение плесени. Теперь к работе приступили реставраторы.